Успехи Украины на фронте и ситуация на разных направлениях: обновленные данные Генштаба

Украинский военный рядом с РСЗО "Град". Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Начались 542-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают храбро уничтожать захватчиков и вражескую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два пункта управления и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

Ситуация на разных направлениях фронта:

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Они закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы;

на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений;

на Северском, Слобожанском, Лиманском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском враг продолжает обстрелы;

на Купянском, Авдеевском, Бахмутском российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия;

на Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление РФ.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, аналитики американского Института изучения войны отреагировали на оценки разведывательного сообщества США, что контрнаступление ВСУ не достигнет Мелитополя, поэтому Украина не сможет прервать сухопутный коридор РФ в Крым. Там заявили, что освобождение города Запорожской области не является единственным способом.

Также мы писали, что Силы обороны Украины успешно ликвидируют российских врагов на всех участках фронта. Кроме этого, украинские защитники не только уничтожают вражескую технику, но и захватывают ее и используют в военных действиях.