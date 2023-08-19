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Успіхи України на фронті та ситуація на різних напрямках: оновлені дані Генштабу

19 серпня 2023 07:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Успіхи України на фронті та ситуація на різних напрямках: оновлені дані Генштабу
Український військовий поряд з РСЗВ "Град". Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Розпочалася 542-а доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують хоробро знищувати загарбників та ворожу військову техніку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Успіхи України на фронті

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, а також удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ та артилерії за добу уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Ситуація на різних напрямках фронту:

  • Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вони закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби;
  • на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;
  • на Сіверському, Слобожанському, Лиманському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському ворог продовжує обстріли;
  • на Куп’янському, Авдіївському, Бахмутському російські окупанти вели безуспішні наступальні дії;
  • на Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати наступ РФ.
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Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
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Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
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Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни відреагували на оцінки розвідувального співтовариства США, що контрнаступ ЗСУ не досягне Мелітополя, тому Україна не зможе перервати сухопутний коридор РФ до Криму. Там заявили, що звільнення міста Запорізької області не є єдиним способом.

Також ми писали, що Сили оборони України успішно ліквідовують російських ворогів на усіх ділянках фронту. Окрім цього, українські захисники не лише знищують ворожу техніку, але й захоплюють її та використовують у військових діях. 

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