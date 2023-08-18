Скільки ворожої техніки захопили ЗСУ від початку вторгнення: інфографіка

Трофейний Т-80БВМ військових України. Фото: 93 ОМБр

Сили оборони України успішно ліквідовують російських ворогів на усіх ділянках фронту. Окрім цього, українські захисники не лише знищують ворожу техніку, але й захоплюють її та використовують у військових діях.

Скільки російської техніки захопили ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення, розповіли у UA War Infographics.

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Кількість захопленої техніки

Відтак, Сили оборони України захопили 2861 одинцю ворожої техніки. Однак, це інформаціє лише за підтвердженими фото. Як стверджують, кількість може бути більшою.

Захоплена російська техніка:

ББМ — 1044 одиниці;

Автомобільна техніка — 569 одиниць;

Танки — 548 одиниць;

Артилерія — 255 одиниць;

Спеціальна техніка — 223 одиниці;

БПЛА — 123 одиниці;

РСЗВ — 52 одиниці;

ППО — 46 одиниць;

Гелікоптер — 1 одиниця.

Інфографіка UA War Infographics

Нагадаємо, Збройні сили України знищили російський танк Т-90 на Сватівському напрямку. Для цього українські воїни застосували FPV-дрон.

Також ми писали, що у мережі показали, як українські військові ліквідували російський гелікоптер КА-52 "Алігатор" в районі населеного пункту Роботине, що на Запорізькому напрямку. Залишити росіян без авіації вдалося бійцям 47-ї окремої механізованої бригади.