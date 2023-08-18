Скільки ворожої техніки захопили ЗСУ від початку вторгнення: інфографіка
Сили оборони України успішно ліквідовують російських ворогів на усіх ділянках фронту. Окрім цього, українські захисники не лише знищують ворожу техніку, але й захоплюють її та використовують у військових діях.
Скільки російської техніки захопили ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення, розповіли у UA War Infographics.
Кількість захопленої техніки
Відтак, Сили оборони України захопили 2861 одинцю ворожої техніки. Однак, це інформаціє лише за підтвердженими фото. Як стверджують, кількість може бути більшою.
Захоплена російська техніка:
- ББМ — 1044 одиниці;
- Автомобільна техніка — 569 одиниць;
- Танки — 548 одиниць;
- Артилерія — 255 одиниць;
- Спеціальна техніка — 223 одиниці;
- БПЛА — 123 одиниці;
- РСЗВ — 52 одиниці;
- ППО — 46 одиниць;
- Гелікоптер — 1 одиниця.
Нагадаємо, Збройні сили України знищили російський танк Т-90 на Сватівському напрямку. Для цього українські воїни застосували FPV-дрон.
Також ми писали, що у мережі показали, як українські військові ліквідували російський гелікоптер КА-52 "Алігатор" в районі населеного пункту Роботине, що на Запорізькому напрямку. Залишити росіян без авіації вдалося бійцям 47-ї окремої механізованої бригади.