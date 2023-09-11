Успехи ВСУ и мобилизация в РФ: сводка Генштаба на утро 11 сентября

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

Начались 565 сутки широкомасштабного вторжения РФ против Украины. Силы обороны продолжают ведение оборонных действий на востоке и наступление на юге Украины, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

О ситуации на фронте по состоянию на 11 сентября рассказали в Генштабе ВСУ.

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Как известно, за сутки украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники оккупантов.

Кроме того, подразделения ракетных войск ликвидировали восемь артиллерийских средств захватчиков.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

Обстрелы оккупантов

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес пять ракетных и 87 авиационных ударов, а также совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня не только по позициям наших военных, но и по гражданским объектам Украины.

Также оккупанты атаковали Украину 33 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 26 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. В результате российских террористических атак разрушены и повреждены более 100 частных жилых домов и другая гражданская инфраструктура.

"Под артиллерийским огнем противника оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", — отмечают в ведомстве.

Ситуация на оперативных направлениях

В районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны добились частичного успеха в районе Клещеевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, продолжаются жесткие бои.

В районе ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны добились инициативы, сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Стрельба на фронте. Фото: Генштаб

Новая волна мобилизации в России

В Генштабе рассказали, что из-за катастрофических потерь оккупантов ожидается, что в ближайшее время в РФ и на временно оккупированных ею территориях Украины начнется массовая принудительная мобилизация населения. Ее показатели по разным оценкам могут составлять от 400 до 700 тысяч человек.

Отмечается, что призвать планируется также около 40 тысяч жителей Чеченской республики, которые, вероятно, будут использованы в качестве "заградительных отрядов" позади российских войск.

"При этом среди населения Москвы и Санкт-Петербурга цифры запланированной мобилизации снова остаются минимальными. На фронт в качестве "пушечного мяса" в очередной раз пойдут рядовые граждане — жители российских регионов, которых в спину будут толкать на смерть кадыровские палачи. Следовательно, едва ли не единственным способом для российских военных выжить является добровольная сдача в плен Силам обороны Украины", — подчеркнули в Генштабе.

Скриншот строительства Генштаба

Напомним, на юге Украины ситуация остается достаточно напряженной. Враг продолжает терроризировать гражданское население и пытается подтянуть резервы для удержания обороны.