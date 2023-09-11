Успіхи ЗСУ та мобілізація в РФ: звіт Генштабу на ранок 11 вересня

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Розпочалася 565 доба широкомасштабного вторгнення РФ проти України. Сили оборони продовжують ведення оборонних дій на сході та наступу на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Про ситуацію на фронті станом на 11 вересня розповіли у Генштабі ЗСУ.

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Як відомо, упродовж доби українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки окупантів.

Окрім того, підрозділи ракетних військ ліквідували вісім артилерійських засобів загарбників.

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Обстріли окупантів

Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав п'ять ракетних та 87 авіаційних ударів, а також здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по позиціях наших військових, а й по цивільних об'єктах України.

Також окупанти атакували Україну 33 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 26 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Внаслідок російських терористичних атак руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура.

"Під артилерійським вогнем противника опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей", — зазначають у відомстві.

Ситуація на оперативних напрямках

В районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах, тривають жорсткі бої.

В районі відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, стримувати ворога, проводити штурмові дії і метр за метром відвойовувати нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

Стрільба на фронті. Фото: Генштаб

Нова хвиля мобілізації в Росії

У Генштабі розповіли, що через катастрофічні втрати окупантів очікується, що найближчим часом в РФ та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб.

Зазначається, що призвати планується також близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки, яких ймовірно буде використано в якості "загороджувальних загонів" позаду російських військ.

"При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними. На фронт в якості "гарматного м’яса" вкотре підуть пересічні громадяни — мешканці російських регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати. Відтак, чи не єдиним способом для російських військових вижити є добровільна здача в полон Силам оборони України", — наголосили у Генштабі.

Скриншот зведення Генштабу

Нагадаємо, на півдні України ситуація залишається досить напруженою. Ворог продовжує тероризувати цивільне населення та намагається підтягнути резерви для утримання оборони.