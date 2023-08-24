Успехи ВСУ и обстрелы оккупантов: вечерняя сводка Генштаба

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

Заканчиваются 547 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. В течение дня Силы обороны проводили наступательные операции в Мелитопольском направлении и закрепились на достигнутых рубежах.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

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Успехи ВСУ

Известно, что за последние сутки произошло более 26 боевых столкновений.

Авиация ВСУ один раз ударила по пункту управления, 13 раз по районам сосредоточения личного состава и 3 раза по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны, 1 состав боеприпасов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника", — идется в сообщении.

Удары россиян

Сообщается, что за сутки россияне нанесли 5 ракетных и 34 авиационных ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам. Также оккупанты 41 раз ударили из реактивных систем залпового огня.

В результате были повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

Напомним, успехи ВСУ в боях за Роботино и вокруг него расширяют прорыв оборонительных линий русской армии украинскими бойцами. Теперь под угрозой вторая линия обороны оккупантов.

Также добавим, что 23 августа, в День Государственного флага Украины, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады установили сине-желтый флаг в селе Роботино Запорожской области.