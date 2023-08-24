Визволення Роботиного: аналітики пояснили, які тепер переваги мають ЗСУ

Бійці ЗСУ ведуть наступ на ворожі позиції. Фото: Генштаб

Успіхи ЗСУ в боях за Роботине та навколо нього розширюють прорив оборонних ліній російської армії українськими бійцями. Тепер під загрозою друга лінія оборони окупантів.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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"Геолокаційні кадри, опубліковані 22 і 23 серпня, показують, що українські сили просунулися далі в Роботине (10 км на південь від Оріхова) і контролюють більшу частину населеного пункту, а також досягли подальших успіхів на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова)", — говориться у звіті аналітиків ISW.

Окрім того, Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили досягли певного успіху в напрямку Новопокропівки (13 км на південь від Оріхова) та Новоданилівки (5 км на південь від Оріхова).

Аналитики припускають, що російські загарбники сподівалися використати свої позиції в Роботиному та навколо нього як відправний пункт для контратак проти західного флангу українських військ на схід від населеного пункту, де українські сили розширюють своє проникнення через російські перші лінії оборони.

Що буде у разі повного звільнення Роботиного

Українське просування через саме Роботине та потенційне звільнення населеного пункту позбавить російські сили позицій біля західного флангу українського прориву.

Це дасть українським силам більше простору для маневру, щоб почати наступальні дії проти другої лінії оборони росіян, яка проходить на південь від Роботиного до західної околиці Вербового.

Російські укріплення другої лінії

Успішне просування наразі привело підрозділи ЗСУ на позиції приблизно за два кілометри від другої лінії оборони росіян. Вона складається з більш суцільного набору польових укріплень, які включають протитанкові рови і перешкоди, так звані "зуби дракона".

Масштаб мінних полів у цьому районі невідомий, хоча райони перед цими вторинними лініями оборони можуть бути менш інтенсивно заміновані, щоб дати російським силам на північ від ліній можливість відступити.

Раніше ми розповідали, 23 серпня, у День Державного прапора України, бійці 47 окремої механізованої бригади встановили синьо-жовтий стяг у селі Роботине Запорізької області.

Нагадаємо, нещодавно в ISW розповіли, що Сили оборони ведуть успішні наступальні дії і завдають точних ударів по противнику, що своєю чергою нервує та деморалізує росіян. Зокрема, у російському інфопросторі були розлючені ударом ЗСУ по Керченському мосту і закликали атакувати українців у відповідь.