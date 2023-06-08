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Успехи ВСУ и ситуация на фронте: сводка Генштаба

8 июня 2023 18:52
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Успехи ВСУ и ситуация на фронте: сводка Генштаба
Военнослужащие проверяют вертолет Ми-24. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия продолжает вести войну, полностью игнорируя Международное гуманитарное право. Кроме обстрелов, оккупанты создают катастрофические ситуации на территории Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Обстрелы оккупантов

В ведомстве рассказали, что в течение суток противник нанес один ракетный и 27 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Там также подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Какие потери понесли россияне

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника", — говорится в сообщении.

Кроме того, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

  • пять пунктов управления,
  • шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,
  • два зенитно-ракетных комплекса,
  • восемь артиллерийских подразделений на огневых позициях,
  • и еще два важных объекта врага.

Ситуация на оперативных направлениях

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои за каждый квадратный метр. За эти сутки на указанных участках фронта произошло 26 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливает состав группировки прикрытия границы путем подразделений территориальных войск. В течение суток враг нанес удары по населенным пунктам Сумской и Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись семь сел Харьковской области и Новоселовской Луганской области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Времивка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный и артиллерийский удары по населенным пунктам Запорожской, Донецкой и Херсонской областей. От обстрелов пострадали десятки деревень.

Напомним, за прошедшие сутки, 7 июня, авиация сил обороны нанесла 23 удара по российским оккупантам и четыре — по их ЗРК. Также ВСУ уничтожили четыре вражеских разведывательных беспилотника.

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