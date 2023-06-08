Успехи ВСУ и ситуация на фронте: сводка Генштаба
Россия продолжает вести войну, полностью игнорируя Международное гуманитарное право. Кроме обстрелов, оккупанты создают катастрофические ситуации на территории Украины.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Обстрелы оккупантов
В ведомстве рассказали, что в течение суток противник нанес один ракетный и 27 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Там также подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.
Какие потери понесли россияне
"Авиация сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника", — говорится в сообщении.
Кроме того, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- пять пунктов управления,
- шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,
- два зенитно-ракетных комплекса,
- восемь артиллерийских подразделений на огневых позициях,
- и еще два важных объекта врага.
Ситуация на оперативных направлениях
Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои за каждый квадратный метр. За эти сутки на указанных участках фронта произошло 26 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливает состав группировки прикрытия границы путем подразделений территориальных войск. В течение суток враг нанес удары по населенным пунктам Сумской и Харьковской области.
На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись семь сел Харьковской области и Новоселовской Луганской области.
На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Времивка Донецкой области.
В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный и артиллерийский удары по населенным пунктам Запорожской, Донецкой и Херсонской областей. От обстрелов пострадали десятки деревень.
Напомним, за прошедшие сутки, 7 июня, авиация сил обороны нанесла 23 удара по российским оккупантам и четыре — по их ЗРК. Также ВСУ уничтожили четыре вражеских разведывательных беспилотника.