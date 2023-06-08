Успіхи ЗСУ та ситуація на фронті: зведення Генштабу

Військовослужбовці перевіряють вертоліт Мі-24. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Росія продовжує вести війну, повністю ігноруючи Міжнародне гуманітарне право. Окрім обстрілів, окупанти створюють катастрофічні ситуації на території України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Обстріли окупантів

У відомстві розповіли, що протягом доби противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Там також наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Яких втрат зазнали росіяни

"Авіація сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

п'ять пунктів управління,

шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки,

два зенітно-ракетних комплекси,

вісім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях,

та ще два важливих об’єкти ворога.

Ситуація на оперативних напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої за кожен квадратний метр. Протягом цієї доби на зазначених ділянках фронту відбулось 26 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону шляхом підрозділів територіальних військ. Протягом доби ворог завдав ударів по населених пунктах Сумської та Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали сім сіл Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного та артилерійського ударів по населених пунктах Запорізької, Донецької та Херсонської областей. Від обстрілів постраждали десяток сіл.

Нагадаємо, упродовж минулого доби, 7 червня, авіація сил оборони завдала 23 удари по російських окупантах та чотири — по їхніх ЗРК. Також ЗСУ знищили чотири ворожих розвідувальних безпілотники.