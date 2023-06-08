У Генштабі розповіли про успішні атаки ЗСУ по окупантах за минулу добу
Упродовж дня авіація сил оборони завдала 23 удари по російських окупантах та 4 — по їхніх ЗРК.Також ЗСУ знищили 4 ворожих розвідувальних безпілотники.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Удари ЗСУ по росіянах
"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 складів боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 1 радіолокаційну станцію противника", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що українські війська підготовили капітальні укріплення в районі Бахмута. Завдяки цьому ЗСУ зараз змогли перейти у контрнаступ і за останню добу просунутися уперед до 1000 метрів.
Також ми повідомляли, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі розповів, що в Україні активізувалися бойові дії. За його словами, бійці ЗСУ добре підготовлені.
Додамо, що в результаті затоплення районів вниз по течії Дніпра через підрив росіянами Каховської ГЕС у ворога послабилися можливості вогневого контролю територій, які підконтрольні українській владі. Разом з тим, така сама проблема виникла і у Збройних сил України.