Обстріли Херсона під час евакуації: Селезньов назвав мету ворога

Затоплена Херсонська область. Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Попри масштабну екологічну катастрофу через підрив Каховської ГЕС, російські окупанти продовжують обстрілювати затоплені райони Херсона. Загарбники намагаються вбити якнайбільше людей, адже знають, що вони не мають куди сховатися.

Про це розповів військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі Новини.LIVE.

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"Сталася екологічна катастрофа. Через затоплення страждають мешканці Херсонщини на обох берегах Дніпра. Триває евакуація. І саме за таких умов росіяни продовжують обстрілювати", — розповів Селезньов.

Військовий експерт Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

Він додав, що сьогодні, 8 червня, окупанти підіймали свою авіацію та скеровували авіабомби на місто. Окупанти свідомо вбивають українців, адже знають, що люди не можуть ховатися у підвалах, бо вони затоплені. Таким чином загарбники тішать себе, бо не мають ніякого успіху на полі бою.

"Жодної військової доцільності у підриві Каховськї ГЕС немає. Бо українська армія навряд чи планувала форсування Дніпра у цьому районі. Бо для такої операції потрібні дуже великі ресурси, яких в України зараз немає. Але росіяни настільки перелякані, що вдалися до такої злочинної дії", — пояснив експерт.

Нагадаємо, 8 червня окупанти обстріляли Херсон під час евакуації населення через затоплення міста. За словами керівника ОВА Олександра Прокудіна, російські війська б'ють по прибережних територіях та центральній частині міста.

Під час атаки, росіяни поранили щонайменше трьох людей. Під обстріли в Херсоні також потрапив головний рабин України Моше Асман.