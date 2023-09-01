Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 1 сентября
Начались 555 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши воины беспощадно уничтожают врага. За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отчет Генштаба ВСУ на утро 1 сентября
Генштаб ВСУ отмечает, что авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла:
- 14 ударов по районам сосредоточения личного состава,
- 4 — по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:
- 1 артиллерийское средство на огневой позиции,
- 2 радиолокационные станции противника.
На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Котляровки Харьковской области.
На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15-ти населенных пунктов.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Напомним, контрнаступление ВСУ продолжается — на Бахмутском направлении военным удается закрепиться на отвоеванных позициях, а также успехи на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка на юге страны. Между тем, на Лиманском направлении враг активно пытается перейти в наступление. Речь идет о районах Новоегоровки и Белогоровки. Однако до сих пор безуспешно. Наши бойцы уничтожают врага и не дают ему продвинуться ни сантиметром дальше.