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Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 1 сентября

1 сентября 2023 06:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 1 сентября
Военнослужащие 120 бригады территориальной обороны ВСУ тренируют свои навыки. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Начались 555 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши воины беспощадно уничтожают врага. За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 1 сентября

Генштаб ВСУ отмечает, что авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла:

  • 14 ударов по районам сосредоточения личного состава,
  • 4 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

  • 1 артиллерийское средство на огневой позиции,
  • 2 радиолокационные станции противника.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Котляровки Харьковской области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15-ти населенных пунктов.

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В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Напомним, контрнаступление ВСУ продолжается — на Бахмутском направлении военным удается закрепиться на отвоеванных позициях, а также успехи на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка на юге страны. Между тем, на Лиманском направлении враг активно пытается перейти в наступление. Речь идет о районах Новоегоровки и Белогоровки. Однако до сих пор безуспешно. Наши бойцы уничтожают врага и не дают ему продвинуться ни сантиметром дальше.

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