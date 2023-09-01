Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 1 сентября

Военнослужащие 120 бригады территориальной обороны ВСУ тренируют свои навыки. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 555 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши воины беспощадно уничтожают врага. За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Генштаб ВСУ отмечает, что авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла:

14 ударов по районам сосредоточения личного состава,

4 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

1 артиллерийское средство на огневой позиции,

2 радиолокационные станции противника.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Котляровки Харьковской области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15-ти населенных пунктов.





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В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Напомним, контрнаступление ВСУ продолжается — на Бахмутском направлении военным удается закрепиться на отвоеванных позициях, а также успехи на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка на юге страны. Между тем, на Лиманском направлении враг активно пытается перейти в наступление. Речь идет о районах Новоегоровки и Белогоровки. Однако до сих пор безуспешно. Наши бойцы уничтожают врага и не дают ему продвинуться ни сантиметром дальше.