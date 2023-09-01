Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 1 вересня
Розпочалася 555 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Наші воїни нещадно знищуюють ворога. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.
Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.
Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 1 вересня
Генштаб ЗСУ зазначає, що авіація сил оборони протягом минулої доби завдала:
- 14 ударів по районах зосередження особового складу,
- 4 — по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:
- 1 артилерійський засіб на вогневій позиції,
- 2 радіолокаційні станції противника.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Котлярівки Харківської області.
На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.
Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ триває — на Бахмутському напрямку військовим вдається закріпитись на відвойованих позиціях, а також є успіхи на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка на півдні країни. Тим часом на Лиманському напрямку ворог активно намагається перейти в наступ. Йдеться про райони Новоєгорівки та Білогорівки. Однак досі безуспішно. Наші бійці нищать ворога та не дають йому просунутися ні сантиметром далі.