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Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 1 вересня

1 вересня 2023 06:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 1 вересня
Військовослужбовці 120 бригади територіальної оборони ЗСУ тренують свої навички. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Розпочалася 555 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Наші воїни нещадно знищуюють ворога. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 1 вересня

Генштаб ЗСУ зазначає, що авіація сил оборони протягом минулої доби завдала:

  • 14 ударів по районах зосередження особового складу,
  • 4 — по зенітно-ракетних комплексах противника. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:

  • 1 артилерійський засіб на вогневій позиції, 
  • 2 радіолокаційні станції противника.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Котлярівки Харківської області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.

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Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ триває — на Бахмутському напрямку військовим вдається закріпитись на відвойованих позиціях, а також є успіхи на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка на півдні країни. Тим часом на Лиманському напрямку ворог активно намагається перейти в наступ. Йдеться про райони Новоєгорівки та Білогорівки. Однак досі безуспішно. Наші бійці нищать ворога та не дають йому просунутися ні сантиметром далі. 

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