Отчет Генштаба ВСУ на утро 12 августа

Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 535-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Противник продолжает использовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Генштаб ВСУ сообщает, что в населенном пункте Северное Луганской области здание школы используется в военных целях. Туда доступ местным запрещен. В то же время в Токмаке Запорожской области на территории детского сада оккупанты обустроили госпиталь.

Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Также сообщается, что авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.



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Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток также поразили 1 зенитно-ракетный комплекс "Стрела" противника.

Напомним, сейчас основной целью наступления российских оккупантов является Купянское направление. Армия РФ сформировала наступательную группировку и проводит попытки для продвижения, но они неудачны. Оперативная ситуация на этом участке фронта сложная, однако контролируемая, ведь ВСУ сдерживают наступление российских войск.

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.