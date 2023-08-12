Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 12 августа arrow

Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 12 августа

12 августа 2023 06:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Отчет Генштаба ВСУ на утро 12 августа
Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 535-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Противник продолжает использовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Отчет Генштаба ВСУ на утро 12 августа

Генштаб ВСУ сообщает, что в населенном пункте Северное Луганской области здание школы используется в военных целях. Туда доступ местным запрещен. В то же время в Токмаке Запорожской области на территории детского сада оккупанты обустроили госпиталь.

Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Также сообщается, что авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

  •  
  •  
1/2 _ 2

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток также поразили 1 зенитно-ракетный комплекс "Стрела" противника.

Напомним, сейчас основной целью наступления российских оккупантов является Купянское направление. Армия РФ сформировала наступательную группировку и проводит попытки для продвижения, но они неудачны. Оперативная ситуация на этом участке фронта сложная, однако контролируемая, ведь ВСУ сдерживают наступление российских войск.

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Главные новости 11 августа: увольнение "военкомов" и обстрел Прикарпатья

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз