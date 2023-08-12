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Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 12 серпня

12 серпня 2023 06:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 12 серпня
Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 535-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Противник продовжує використовувати цивільні заклади освіти тимчасово окупованих територій України у власних цілях.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 12 серпня

Генштаб ЗСУ повідомляє, що у населеному пункті Сєверне Луганської області будівля школи використовується у воєнних цілях. Туди доступ місцевим заборонено. Водночас у Токмаку Запорізької області на території дитячого садочку окупанти облаштували шпиталь.

Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Також повідомляється, що авіація сил оборони протягом минулої доби завдала удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс "Стріла" противника.

Нагадаємо, наразі основною метою наступу російських окупантів є Куп'янський напрямок. Армія РФ сформувала наступальне угруповання та проводить спроби для просування, але вони є невдалими. Оперативна ситуація на цій ділянці фронту є складною, проте контрольованою, адже ЗСУ стримують наступ російських військ.

Додамо, що син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.

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