Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 12 серпня
Триває 535-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Противник продовжує використовувати цивільні заклади освіти тимчасово окупованих територій України у власних цілях.
Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.
Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 12 серпня
Генштаб ЗСУ повідомляє, що у населеному пункті Сєверне Луганської області будівля школи використовується у воєнних цілях. Туди доступ місцевим заборонено. Водночас у Токмаку Запорізької області на території дитячого садочку окупанти облаштували шпиталь.
Також повідомляється, що авіація сил оборони протягом минулої доби завдала удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс "Стріла" противника.
Нагадаємо, наразі основною метою наступу російських окупантів є Куп'янський напрямок. Армія РФ сформувала наступальне угруповання та проводить спроби для просування, але вони є невдалими. Оперативна ситуація на цій ділянці фронту є складною, проте контрольованою, адже ЗСУ стримують наступ російських військ.
Додамо, що син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.
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