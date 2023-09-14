Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 14 сентября
Начались 568 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, совершают обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Успехи ВСУ
В Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и два — по зенитно-ракетным комплексам противника.
А подразделения ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поразили:
- один пункт управления,
- один зенитно-ракетный комплекс,
- один район сосредоточения личного состава вооружения и военной техники,
- 15 артиллерийских средств,
- два склада боеприпасов,
- станцию РЭБ противника.
Ситуация на оперативных направлениях
"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы.
На Купянском и Бахмутском направлениях противник пытается прорвать оборону ВСУ в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области. Во время наступательных действий ВСУ имели успех на определенных участках.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю.
На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.
В Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы и наносить успешное поражение по тылам противника.
Напомним, по словам высокопоставленного чиновника НАТО, Россия вряд ли сможет совершить значительную наступательную операцию в этом году. Ее вооруженные силы не обладают необходимыми боеприпасами и войсками для таких действий.
В то же время, Альянс обеспокоен тем, что переговоры между лидером Северной Кореи Ким Чен Ином и президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке могут привести к дополнительным поставкам оружия Кремлю, сказал чиновник журналистам в Брюсселе.