Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 14 сентября

Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 568 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, совершают обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Успехи ВСУ

В Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и два — по зенитно-ракетным комплексам противника.

А подразделения ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поразили:

один пункт управления,

один зенитно-ракетный комплекс,

один район сосредоточения личного состава вооружения и военной техники,

15 артиллерийских средств,

два склада боеприпасов,

станцию РЭБ противника.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на оперативных направлениях

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы.

На Купянском и Бахмутском направлениях противник пытается прорвать оборону ВСУ в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области. Во время наступательных действий ВСУ имели успех на определенных участках.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

В Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы и наносить успешное поражение по тылам противника.

Напомним, по словам высокопоставленного чиновника НАТО, Россия вряд ли сможет совершить значительную наступательную операцию в этом году. Ее вооруженные силы не обладают необходимыми боеприпасами и войсками для таких действий.

В то же время, Альянс обеспокоен тем, что переговоры между лидером Северной Кореи Ким Чен Ином и президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке могут привести к дополнительным поставкам оружия Кремлю, сказал чиновник журналистам в Брюсселе.