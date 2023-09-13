Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 13 вересня

Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 567 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Наші воїни нещадно знищують ворога. Протягом минулої доби відбулися 34 бойові зіткнення.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.

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Повідомляється, що протягом минулої доби ворог завдав:

7 ракетних,

35 авіаційних ударів,

здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Сили оборони України продовжують оборонятися на сході та півдні України, наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Бійці ЗСУ перед виходом на бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України біля Оріхово-Василівки.

Воїни ЗСУ нищать ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

Наші захисники стійко тримають оборону неподалік Авдіївки та Мар’їнки, де протягом минулої доби противник здійснив понад 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

Нагадаємо, начальник ГУР МО України Кирило Буданов наголосив, що війна в нашій державі може тривати в різній формі все життя. Це станеться, якщо ЗСУ не вийдуть на кордони 1991 року.

Також він запевнив, що російська професійна армія закінчилася ще минулої осені. За його словами, війна не пішла на користь путінському режиму.