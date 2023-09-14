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Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 14 вересня

14 вересня 2023 08:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 14 вересня
Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Розпочалася 568 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. 

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

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У Генштабі розповіли, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та дві — по зенітно-ракетних комплексах противника. 

А підрозділи ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уразили:

  • один пункт управління,
  • один зенітно-ракетний комплекс,
  • один район зосередження особового складу озброєння та військової техніки,
  • 15 артилерійських засобів,
  • два склади боєприпасів,
  • станцію РЕБ противника.
українські військові на фронті
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на оперативних напрямках

"Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться у повідомленні.

українські військові на фронті
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону.

На Куп’янському та Бахмутському напрямках противник намагається прорвати оборону ЗСУ в районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області. Під час наступальних дій ЗСУ мали успіх на певних ділянках. 

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвойовувати нашу землю. 

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. 

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади та наносити успішне ураження по тилах противника. 

скріншот

скріншот

Нагадаємо, за словами високопоставленого чиновника НАТО, Росія навряд чи зможе здійснити значну наступальну операцію цього року. Її збройні сили не мають необхідних боєприпасів і військ для таких дій.

Водночас Альянс стурбований тим, що переговори між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і президентом Росії Володимиром Путіним у Владивостоці можуть призвести до додаткових поставок зброї Кремлю, сказав чиновник журналістам у Брюсселі.

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