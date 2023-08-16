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Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 16 августа

16 августа 2023 07:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Отчет Генштаба ВСУ на утро 16 августа
Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Идут 539 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. Враг нанес очередной авиационный удар по Украине, применив иранские ударные дроны "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки еще уточняется.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 16 августа

В Генштабе отчитываются, что авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Бойцы ВСУ на боевом задании. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

  • 4 артиллерийских средства на огневых позициях,
  • 1 зенитно-ракетный комплекс,
  • один важный объект противника.
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Сообщается также, что враг все чаще прибегает к постановочным съемкам своих успехов. Так, во временно оккупированном селе Казачьи Лагеря Херсонской области готовятся к съемкам пропагандистского видео по сюжету "Уничтожение 150 военнослужащих украинской ДРГ в местном сельском доме культуры".

"Однако в данном здании, по состоянию на 13 августа этого года, находится личный состав оккупационных войск в количестве до 25 военнослужащих армии РФ из числа бывших заключенных", — отмечает Генштаб.

Напомним, контрнаступление ВСУ преуспевает. Доказательством тому является ежедневная ликвидация российских захватчиков. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что люди думают "поверхностно", когда говорят, что украинское контрнаступление стоит на месте.

Он добавил, что Украине удастся освободить оккупированные территории от российских захватчиков.

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