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Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 16 серпня

16 серпня 2023 07:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 16 серпня
Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 539 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог завдав чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони "Shahed-136/131". Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 16 серпня

У Генштабі звітують, що авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Бійці ЗСУ на бойовому завданні. Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

  • 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях,
  • 1 зенітно-ракетний комплекс,
  • один важливий об’єкт противника.
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Повідомляється також, що ворог все частіше вдається до постановочних зйомок своїх успіхів. Так, в тимчасово окупованому селі Козачі Лагері Херсонської області готуються до зйомок пропагандистського відео за сюжетом "Знищення 150 військовослужбовців української ДРГ у місцевому сільському будинку культури".

"Однак, у даній будівлі, станом на 13 серпня цього року, перебуває особовий склад окупаційних військ у кількості до 25 військовослужбовців армії РФ із числа колишніх ув’язнених", — зазначає Генштаб.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ має успіхи. Доказом цього є щоденна ліквідація російських загарбників. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив, що люди думають "поверхнево", коли кажуть, що український контрнаступ стоїть на місці. 

Він додав, що Україні вдасться звільнити окуповані території від російських загарбників.

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