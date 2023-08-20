Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 20 августа arrow

Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 20 августа

20 августа 2023 06:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Отчет Генштаба ВСУ на утро 20 августа
Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 543-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Отчет Генштаба ВСУ на утро 20 августа

Сообщается также, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

  • 6 артиллерийских средств на огневых позициях,
  • 3 пункта управления,
  • 3 средства противовоздушной обороны противника.
Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщают, что за прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области.

Боец ВСУ выполняет боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Веселого, Славянска Донецкой области.

Пилот в кабине самолета. Фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах севернее Богдановки, севернее и южнее Клещиевки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Напомним, за последние несколько недель обменный фонд в Украине увеличился более чем на 200 российских оккупантов. Каждый пятый солдат РФ сдался в плен добровольно.

Представитель ГУР подчеркнул, что каждый пятый российский захватчик из этого числа добровольно покинул позиции, бросил оружие и сдался в плен. По его словам, ежедневно около двух-четырех солдат РФ сдаются украинским бойцам по программе "Хочу жить".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз