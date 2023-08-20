Отчет Генштаба ВСУ на утро 20 августа

Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 543-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Сообщается также, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

6 артиллерийских средств на огневых позициях,

3 пункта управления,

3 средства противовоздушной обороны противника.

Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщают, что за прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области.

Боец ВСУ выполняет боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Веселого, Славянска Донецкой области.

Пилот в кабине самолета. Фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах севернее Богдановки, севернее и южнее Клещиевки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Напомним, за последние несколько недель обменный фонд в Украине увеличился более чем на 200 российских оккупантов. Каждый пятый солдат РФ сдался в плен добровольно.

Представитель ГУР подчеркнул, что каждый пятый российский захватчик из этого числа добровольно покинул позиции, бросил оружие и сдался в плен. По его словам, ежедневно около двух-четырех солдат РФ сдаются украинским бойцам по программе "Хочу жить".