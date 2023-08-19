Як змінилася ситуація на фронті протягом тижня: дані британської розвідки

Український військовий зі зброєю. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

За останній тиждень українські військові продовжили контрнаступ на півдні. Їм вдалося просунутися вперед.

Про це повідомляє британська розвідка.

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Ситуація на фронті

Аналітики розповіли, що протягом останнього тижня більша частина лінії фронту залишалася незмінною.

"Однак на півдні українські війська продовжили просування вздовж річки Мокрі Яли, утримуючи село Урожайне, попри запеклий опір з боку росіян", — йдеться у повідомленні.

У розвідці Британії повідомили, що на півночі російські окупанти продовжували пробні атаки в районі Куп'янська, однак вони не досягли успіхів.

Аналітики також зазначили, що по всьому фронту обидві сторони постають перед схожими проблемами.

"Намагаються розгромити добре укріплені сили, маючи обмежені сили, які не можуть розпочати нові атаки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові продовжують наступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. Їм вдалося просунутися в районі Роботиного на заході Запорізької області.

Також ми писали, що аналітики американського Інституту вивчення війни відреагували на оцінки розвідувального співтовариства США, що контрнаступ ЗСУ не досягне Мелітополя, тому Україна не зможе перервати сухопутний коридор РФ до Криму. Там заявили, що звільнення міста Запорізької області не є єдиним способом.

Додамо, українські військові успішно подолали мінні перепони та просунулися у напрямку Токмака у Запорізькій області. Звільнення Токмака та подальше просування буде складним завданням для наступу ЗСУ.