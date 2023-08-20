Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 543-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 20 серпня

Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:

6 артилерійських засобів на вогневих позиціях,

3 пункти управління,

3 засоби протиповітряної оборони противника.

Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області.

Боєць ЗСУ виконує бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Веселого, Слов’янська Донецької області.

Пілот в кабіні літака. Фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північніше Богданівки, північніше та південніше Кліщіївки Донецької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, за останні кілька тижнів обмінний фонд в Україні збільшився на понад 200 російських окупантів. Кожен п'ятий солдат РФ здався у полон добровільно.

Представник ГУР наголосив, що кожен п'ятий російський загарбник з цього числа добровільно залишив позиції, кинув зброю і здався в полон. За його словами, щодня близько двох-чотирьох солдатів РФ здаються українським бійцям за програмою "Хочу жить".