Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 551 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. За прошедшие сутки противник нанес очередной ракетный удар по территории Украины. Противовоздушной обороной были уничтожены 4 крылатые ракеты.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 28 августа

Сообщается, что в течение суток произошло 34 боевых столкновения.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Надежды и Твердохлебового Луганской области.

Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

В Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.

Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области.

Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Также сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

1 склад боеприпасов;

2 станции радиоэлектронной борьбы;

4 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Напомним, что на фоне ракетной атаки по Украине, в ночь на воскресенье, 27 августа, раздавались взрывы в западных областях. Под обстрел попал Ивано-Франковск.

Также мы сообщали, что ракеты ночью 27 августа маневрировали в воздушном пространстве Украины. На фоне масштабной воздушной тревоги удар произошел по Киеву, раздавались мощные взрывы.

Добавим, что Украина снова охватила опасность ракетных обстрелов ночью, 27 августа. Есть информация о сильных взрывах в Черкасской области. Воздушная тревога в стране продолжалась долго.