Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 28 августа
Продолжаются 551 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. За прошедшие сутки противник нанес очередной ракетный удар по территории Украины. Противовоздушной обороной были уничтожены 4 крылатые ракеты.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отчет Генштаба ВСУ на утро 28 августа
Сообщается, что в течение суток произошло 34 боевых столкновения.
На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Надежды и Твердохлебового Луганской области.
В Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Также сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:
- 1 склад боеприпасов;
- 2 станции радиоэлектронной борьбы;
- 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника.
Напомним, что на фоне ракетной атаки по Украине, в ночь на воскресенье, 27 августа, раздавались взрывы в западных областях. Под обстрел попал Ивано-Франковск.
Также мы сообщали, что ракеты ночью 27 августа маневрировали в воздушном пространстве Украины. На фоне масштабной воздушной тревоги удар произошел по Киеву, раздавались мощные взрывы.
Добавим, что Украина снова охватила опасность ракетных обстрелов ночью, 27 августа. Есть информация о сильных взрывах в Черкасской области. Воздушная тревога в стране продолжалась долго.