Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 551 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено 4 крилаті ракети.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 28 серпня

Повідомляється, що протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Надії та Твердохлібового Луганської області.

Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.

Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області.

Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Також повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:

1 склад боєприпасів;

2 станції радіоелектронної боротьби;

4 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Нагадаємо, що на тлі ракетної атаки по Україні, в ніч проти неділі, 27 серпня, лунали вибухи в у західних областях. Так, під обстріл потрапив Івано-Франківськ.

Також ми повідомляли, що ракети вночі 27 серпня, маневрували у повітряному просторі України. На тлі масштабної повітряної тривоги удар стався по Києву, лунали потужні вибухи.

Додамо, що Україну знову охопила небезпека ракетного обстрілу вночі, 27 серпня. Є інформація про сильні вибухи в Черкаській області. Повітряна тривога в країні тривала довго.