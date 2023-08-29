Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 29 августа
Начались 552 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши воины беспощадно уничтожают врага.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отчет Генштаба ВСУ на утро 29 августа
Сообщается, что авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла:
- 8 ударов по районам сосредоточения личного состава;
- 1 — по пункту управления;
- 3 по зенитно-ракетным комплексам противника.
Также подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- 2 пункта управления,
- 1 средство противовоздушной обороны;
- 2 артиллерийских средства на огневой позиции противника.
Принудительная паспортизация на оккупированных территориях
В Генштабе ВСУ сообщают, что враг на оккупированных территориях Херсонской области продолжает принудительную паспортизацию населения. Так в Чаплинке оккупанты приказали местным жителям получить паспорт РФ до 1 сентября этого года. Если не получат, враг угрожает конфискацией имущества.
Напомним, 28 августа, во временно оккупированном Энергодаре раздался очередной взрыв. Как оказалось, это работа партизан по казарме ОМОНа подразделения "кадыровцев". В помещении загорелся пожар.
Также мы писали, что Президент РФ Владимир Путин никак не реагирует на атаки по Москве и временно оккупированному Крыму, ведь в России работает принцип пропаганды — "не смотри вверх, никакого негатива". Обычные россияне думают до сих пор, что их армия добивается значительных успехов в войне с Украиной.