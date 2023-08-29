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Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 29 августа

29 августа 2023 06:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 29 августа
56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада уничтожает оккупантов на самых горячих направлениях. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Начались 552 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши воины беспощадно уничтожают врага.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 29 августа

Сообщается, что авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла:

  • 8 ударов по районам сосредоточения личного состава;
  • 1 — по пункту управления;
  • 3 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

  • 2 пункта управления,
  • 1 средство противовоздушной обороны;
  • 2 артиллерийских средства на огневой позиции противника.
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Принудительная паспортизация на оккупированных территориях

В Генштабе ВСУ сообщают, что враг на оккупированных территориях Херсонской области продолжает принудительную паспортизацию населения. Так в Чаплинке оккупанты приказали местным жителям получить паспорт РФ до 1 сентября этого года. Если не получат, враг угрожает конфискацией имущества.

Напомним, 28 августа, во временно оккупированном Энергодаре раздался очередной взрыв. Как оказалось, это работа партизан по казарме ОМОНа подразделения "кадыровцев". В помещении загорелся пожар.

Также мы писали, что Президент РФ Владимир Путин никак не реагирует на атаки по Москве и временно оккупированному Крыму, ведь в России работает принцип пропаганды — "не смотри вверх, никакого негатива". Обычные россияне думают до сих пор, что их армия добивается значительных успехов в войне с Украиной.

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