Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 29 серпня

56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада нищить окупантів на найгарячіших напрямках. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 552 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Наші воїни нещадно знищуюють ворога.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 29 серпня

Повідомляється, що авіація сил оборони протягом минулої доби завдала:

8 ударів по районах зосередження особового складу;

1 — по пункту управління;

3 по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

2 пункти управління,

1 засіб протиповітряної оборони;

2 артилерійських засоби на вогневій позиції противника.





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Примусова паспортизація на окупованих територіях

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що ворог на окупованих територіях Херсонщини продовжує примусову паспортизацію населення. Так у Чаплинці окупанти наказали місцевим мешканцям отримати паспорт РФ до 1 вересня цього року. Якщо не отримають, ворог погрожує конфіскацією майна.

Нагадаємо, 28 серпня, у тимчасово окупованому Енергодарі пролунав черговий вибух. Як виявилось, це робота партизанів по казармі ОМОНу підрозділу "кадирівців". У приміщенні зайнялася пожежа.

Також ми писали, що Президент РФ Володимир Путін ніяк не реагує на атаки по Москві та тимчасово окупованому Криму, адже в Росії працює принцип пропаганди — "не дивись вгору, ніякого негативу". Звичайні росіяни думають і досі, що їхня армія досягає значних успіхів у війні з Україною.