Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 29 серпня
Розпочалася 552 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Наші воїни нещадно знищуюють ворога.
Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.
Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 29 серпня
Повідомляється, що авіація сил оборони протягом минулої доби завдала:
- 8 ударів по районах зосередження особового складу;
- 1 — по пункту управління;
- 3 по зенітно-ракетних комплексах противника.
Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:
- 2 пункти управління,
- 1 засіб протиповітряної оборони;
- 2 артилерійських засоби на вогневій позиції противника.
Примусова паспортизація на окупованих територіях
У Генштабі ЗСУ повідомляють, що ворог на окупованих територіях Херсонщини продовжує примусову паспортизацію населення. Так у Чаплинці окупанти наказали місцевим мешканцям отримати паспорт РФ до 1 вересня цього року. Якщо не отримають, ворог погрожує конфіскацією майна.
Нагадаємо, 28 серпня, у тимчасово окупованому Енергодарі пролунав черговий вибух. Як виявилось, це робота партизанів по казармі ОМОНу підрозділу "кадирівців". У приміщенні зайнялася пожежа.
Також ми писали, що Президент РФ Володимир Путін ніяк не реагує на атаки по Москві та тимчасово окупованому Криму, адже в Росії працює принцип пропаганди — "не дивись вгору, ніякого негативу". Звичайні росіяни думають і досі, що їхня армія досягає значних успіхів у війні з Україною.