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Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 29 серпня

29 серпня 2023 06:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 29 серпня
56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада нищить окупантів на найгарячіших напрямках. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Розпочалася 552 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Наші воїни нещадно знищуюють ворога.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 29 серпня

Повідомляється, що авіація сил оборони протягом минулої доби завдала:

  • 8 ударів по районах зосередження особового складу;
  • 1 — по пункту управління;
  • 3 по зенітно-ракетних комплексах противника. 

Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

  • 2 пункти управління,
  • 1 засіб протиповітряної оборони;
  • 2 артилерійських засоби на вогневій позиції противника.
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Примусова паспортизація на окупованих територіях

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що ворог на окупованих територіях Херсонщини продовжує примусову паспортизацію населення. Так у Чаплинці окупанти наказали місцевим мешканцям отримати паспорт РФ до  1 вересня цього року. Якщо не отримають, ворог погрожує конфіскацією майна. 

Нагадаємо, 28 серпня, у тимчасово окупованому Енергодарі пролунав черговий вибух. Як виявилось, це робота партизанів по казармі ОМОНу підрозділу "кадирівців". У приміщенні зайнялася пожежа. 

Також ми писали, що Президент РФ Володимир Путін ніяк не реагує на атаки по Москві та тимчасово окупованому Криму, адже в Росії працює принцип пропаганди — "не дивись вгору, ніякого негативу". Звичайні росіяни думають і досі, що їхня армія досягає значних успіхів у війні з Україною.

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