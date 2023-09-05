Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 5 сентября

Украинские воины оттачивают свои навыки на учениях. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 559 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши воины беспощадно уничтожают врага. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Сообщается, что в течение суток враг нанес:

6 ракетных и 76 авиационных ударов,

совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Бударок Харьковской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

В Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

Украинские воины атакуют врага. Фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении наши защитники продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские военные выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Напомним, Украина всего за один день войны тратит 100 миллионов долларов. Эти средства преимущественно используются из госбюджета, а не волонтерского собрания.

Министр обороны Украины отметил, что не может говорить о контрактах по поставкам дронов, однако добавил, что "официально только новые украинские дрова 30 моделей разных типов допущены к эксплуатации: разведывательных, ударных, камикадзе и тому подобное". Среди них и 10 моделей FPV-дронов.