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Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 5 вересня

5 вересня 2023 06:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 5 вересня
Українські воїни відточують свої навички на навчаннях. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Розпочалася 559 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Наші воїни нещадно знищуюють ворога. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 5 вересня

Повідомляється, що протягом доби ворог завдав:

  • 6 ракетних та 76 авіаційних ударів,
  • здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Бударок Харківської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.

Українські воїни атакують ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку наші захисники продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські військові виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, Україна лише за один день війни витрачає 100 мільйонів доларів. Ці кошти переважно використовуються з держбюджету, а не волонтерських зборів.

Міністр оборони України зауважив, що не може говорити про контракти щодо постачання дронів, проте додав, що "офіційно тільки нових українських дронів 30 моделей різних типів допущено до експлуатації: розвідувальних, ударних, камікадзе тощо". Серед них і 10 моделей FPV-дронів.

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