Успешные удары по оккупантам и контрнаступление ВСУ: обновленные данные Генштаба

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 558 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают храбро противостоять врагу и бить по его районам сосредоточение.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Успехи Украины на фронте

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Они закрепляются на достигнутых рубежах, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять — по зенитно-ракетным комплексам противника", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили десять артиллерийских средств на огневых позициях и один зенитно-ракетный комплекс врага.

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

Украинский военный и мина. Фото: Генштаб ВСУ

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские защитники во время контрнаступательных операций по освобождению украинских территорий, показали, как происходит атака от первого лица. Таким образом, зритель может на несколько минут стать глазами украинского бойца и понаблюдать за штурмом позиций оккупантов близ Бахмута.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина точно все выдержит и жизнь крепнет. При этом он опубликовал новые фото войны.