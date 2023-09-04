Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Успешные удары по оккупантам и контрнаступление ВСУ: обновленные данные Генштаба arrow

Успешные удары по оккупантам и контрнаступление ВСУ: обновленные данные Генштаба

4 сентября 2023 07:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Успешные удары по оккупантам и контрнаступление ВСУ: обновленные данные Генштаба
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начались 558 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают храбро противостоять врагу и бить по его районам сосредоточение.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Успехи Украины на фронте

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Они закрепляются на достигнутых рубежах, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять — по зенитно-ракетным комплексам противника", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили десять артиллерийских средств на огневых позициях и один зенитно-ракетный комплекс врага.

null
Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ
null
Украинский военный и мина. Фото: Генштаб ВСУ
null
Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ
null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские защитники во время контрнаступательных операций по освобождению украинских территорий, показали, как происходит атака от первого лица. Таким образом, зритель может на несколько минут стать глазами украинского бойца и понаблюдать за штурмом позиций оккупантов близ Бахмута.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина точно все выдержит и жизнь крепнет. При этом он опубликовал новые фото войны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Зеленский поедет на сессию ООН: Кислица озвучил главные темы

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз