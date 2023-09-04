Успешные удары по оккупантам и контрнаступление ВСУ: обновленные данные Генштаба
Начались 558 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают храбро противостоять врагу и бить по его районам сосредоточение.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Успехи Украины на фронте
Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Они закрепляются на достигнутых рубежах, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять — по зенитно-ракетным комплексам противника", — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили десять артиллерийских средств на огневых позициях и один зенитно-ракетный комплекс врага.
Напомним, украинские защитники во время контрнаступательных операций по освобождению украинских территорий, показали, как происходит атака от первого лица. Таким образом, зритель может на несколько минут стать глазами украинского бойца и понаблюдать за штурмом позиций оккупантов близ Бахмута.
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