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Штурм глазами бойца ВСУ: военные показали кадры атаки в районе Бахмута

4 сентября 2023 03:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Штурм глазами бойца ВСУ: военные показали кадры атаки в районе Бахмута
Атака украинских защитников позиций врага возле Бахмута. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинские защитники во время контрнаступательных операций по освобождению украинских территорий, показали, как происходит атака от первого лица. Таким образом, зритель может на несколько минут стать глазами украинского бойца и понаблюдать за штурмом позиций оккупантов близ Бахмута.

Соответствующее видео опубликовала 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram.

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"Десантируемся вдоль вражеских позиций в районе Бахмута. В ходе боя один из бойцов получает повреждения, но штурм продолжается. Оперативная эвакуация, перегруппировка, и продвигаемся дальше", — говорится в сообщении под видео.

Отмечается, что боевое задание выполняли военные 2-й роты 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что по данным Генштаба, россияне безуспешно пытались наступать на Лиманском (Луганская обл.) и Авдеевском (Донецкая обл.) направлениях. Также силы обороны сдерживают оккупантов на Марьинском направлении.

Также мы сообщали, что украинские защитники каждый день приближают победу. Так, воины 22-й отдельной механизированной бригады продемонстрировали работу из "Градов" по оккупантам.

Добавим, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что оккупанты потратили большинство своего времени на укрепление первой линии обороны — 60%, которую уже прорвали ВСУ. На вторую и третью потратили еще меньше — по 20%. Наступление украинских военных продолжается.

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