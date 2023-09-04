Штурм глазами бойца ВСУ: военные показали кадры атаки в районе Бахмута

Атака украинских защитников позиций врага возле Бахмута. Фото: скриншот

Украинские защитники во время контрнаступательных операций по освобождению украинских территорий, показали, как происходит атака от первого лица. Таким образом, зритель может на несколько минут стать глазами украинского бойца и понаблюдать за штурмом позиций оккупантов близ Бахмута.

Соответствующее видео опубликовала 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram.

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Штурм позиций врага у Бахмута

"Десантируемся вдоль вражеских позиций в районе Бахмута. В ходе боя один из бойцов получает повреждения, но штурм продолжается. Оперативная эвакуация, перегруппировка, и продвигаемся дальше", — говорится в сообщении под видео.

Отмечается, что боевое задание выполняли военные 2-й роты 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что по данным Генштаба, россияне безуспешно пытались наступать на Лиманском (Луганская обл.) и Авдеевском (Донецкая обл.) направлениях. Также силы обороны сдерживают оккупантов на Марьинском направлении.

Также мы сообщали, что украинские защитники каждый день приближают победу. Так, воины 22-й отдельной механизированной бригады продемонстрировали работу из "Градов" по оккупантам.

Добавим, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что оккупанты потратили большинство своего времени на укрепление первой линии обороны — 60%, которую уже прорвали ВСУ. На вторую и третью потратили еще меньше — по 20%. Наступление украинских военных продолжается.