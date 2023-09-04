Успішні удари по окупантах та контрнаступ ЗСУ: оновлені дані Генштабу

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 558 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують хоробро протистояти ворогу та бити по його районах зосередження.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Вони закріплюються на досягнутих рубежах, а також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та п'ять — по зенітно-ракетних комплексах противника", — йдеться у повідомленні.

За минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії уразили десять артилерійських засобів на вогневих позиціях та один зенітно-ракетний комплекс ворога.

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

Український військовий та міна. Фото: Генштаб ЗСУ

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські захисники під час контрнаступальних операцій зі звільнення українських територій, показали, як відбувається атака від першого лиця. Таким чином глядач може на кілька хвилин стати очима українського бійця й поспостерігати за штурмом позицій окупантів поблизу Бахмута.

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