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Успішні удари по окупантах та контрнаступ ЗСУ: оновлені дані Генштабу

4 вересня 2023 07:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Успішні удари по окупантах та контрнаступ ЗСУ: оновлені дані Генштабу
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Розпочалася 558 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують хоробро протистояти ворогу та бити по його районах зосередження.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Вони закріплюються на досягнутих рубежах, а також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та п'ять — по зенітно-ракетних комплексах противника", — йдеться у повідомленні.

За минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії уразили десять артилерійських засобів на вогневих позиціях та один зенітно-ракетний комплекс ворога.

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Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ
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Український військовий та міна. Фото: Генштаб ЗСУ
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Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські захисники під час контрнаступальних операцій зі звільнення українських територій, показали, як відбувається атака від першого лиця. Таким чином глядач може на кілька хвилин стати очима українського бійця й поспостерігати за штурмом позицій окупантів поблизу Бахмута.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна точно все витримає, і життя міцнішає. При цьому він опублікував нові фото війни.

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