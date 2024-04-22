Успешные удары ВСУ и наступление россиян – утренняя сводка Генштаба ВСУ
За предыдущие сутки на фронте произошло 86 боевых столкновений. Оккупационная армия больше всего атакует на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в понедельник, 22 апреля.
Удары ВСУ по оккупантам
В ведомстве рассказали, что украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.
Так, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59.
В то же время подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава и одному пункту управления БпЛА противника.
Ситуация на направлениях
На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления и наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
В Лиманском направлении враг 17 раз атаковал позиции наших защитников в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Богдановка Донецкой области.
На Авдеевском направлении наши защитники отразили 16 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.
В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области. Там враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск.
В Ореховском направлении россияне четыре раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра и совершил четыре безуспешные атаки на позиции наших войск.
Потери оккупантов по состоянию на 22 апреля
- личный состав — около 460 260 (+730) человек;
- танки — 7 236 (+7) ед.;
- бронированные машины — 13 904 (+8) ед.;
- артиллерийские системы — 11 736 (+17) ед.;
- РСЗО — 1 046 (+0) ед.;
- средства ПВО — 768 (+1) ед.;
- самолеты — 348 (+0) ед.;
- вертолеты — 325 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 9 384 (+5) ед.;
- крылатые ракеты — 2 117 (+2) ед.;
- корабли/катера — 26 (+0) ед.;
- подводные лодки — 1 (+0) ед.;
- автомобильная техника и автоцистерны — 15 812 (+27) ед.;
- специальная техника — 1 934 (+8) ед.
Напомним, на Бахмутском направлении российские войска продолжают активные штурмовые действия с использованием бронетехники. Кроме того, по украинским бойцам постоянно работает артиллерия и управляемые авиационные бомбы.
В то же время, аналитики ISW подчеркнули, что оккупантам не удастся добиться успеха на фронте в ближайшее время. Это связано с нравственным духом оккупационной армии.
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