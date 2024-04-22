Успішні удари ЗСУ та наступ росіян — ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Олександр Тарнавський та Олександр Сирський на фронті. Фото: facebook./CinCAFofUkraine

За попередню добу на фронті відбулося 86 бойових зіткнень. Окупаційна армія найбільше атакує на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у понеділок, 22 квітня.

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У відомстві розповіли, що українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Так, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також сили та засоби протиповітряної оборони України знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Український військовий на фронті. Фото? 47 ОАБр

Водночас підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному району зосередження особового складу та одному пункту управління БпЛА противника.

Ситуація на напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Лиманському напрямку ворог 17 разів атакував позиції наших захисників в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Богданівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 16 атак в районах населених пунктів Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

Українські військові ведуть вогонь з танка. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області. Там ворог 23 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку росіяни чотири рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра та здійснив чотири безуспішні атаки на позиції наших військ.

Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати окупантів станом на 22 квітня

особовий склад — близько 460 260 (+730) осіб;

танки — 7 236 (+7) од.;

броньовані машини — 13 904 (+8) од.;

артилерійські системи — 11 736 (+17) од.;

РСЗВ — 1 046 (+0) од.;

засоби ППО — 768 (+1) од.;

літаки — 348 (+0) од.;

гелікоптери — 325 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9 384 (+5) од.;

крилаті ракети — 2 117 (+2) од.;

кораблі/катери — 26 (+0) од.;

підводні човни — 1 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни — 15 812 (+27) од.;

спеціальна техніка — 1 934 (+8) од..

Втрати окупантів на 22 квітня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку російські війська продовжують активні штурмові дії з використанням бронетехніки. Крім того, по українських бійцях постійно працює артилерія і керовані авіаційні бомби.

Водночас аналітики ISW наголосили, що окупантам не вдасться досягти успіху на фронті найближчим часом. Це пов'язано з моральним духом окупаційної армії.