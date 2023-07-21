Успешное наступление на трех направлениях: какая ситуация на фронте
Украинские войска успешно наступают на трех направлениях южного фронта. Кроме того, продолжаются тяжелые бои у Бахмута.
Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.
Наступление ВСУ на южном фронте
По словам Ковалева, Силы обороны имели успех на направлениях Новоданиловка — Вербовое, Новоданиловка — Роботино, Новодаровка — Приютное. Там они закрепляются на достигнутых рубежах.
"Украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", — добавил он.
Трудные бои вблизи Бахмута
Также представитель Генштаба рассказал, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.
"На направлениях Орехово-Василевка — Прасковьевка, Клещиевка — Андреевка продолжаются тяжелые бои без изменения положений", — сказал Ковалев.
Противник оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, однако несет колоссальные потери.
Напомним, в СМИ утверждают, что Украина начала использовать кассетные боеприпасы США на фронте. Их применили на юго-востоке страны, чтобы уничтожить укрепленные российские позиции, замедлившие летнее наступление Украины.