Успешное наступление на трех направлениях: какая ситуация на фронте

Украинские танкисты на фронте. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Украинские войска успешно наступают на трех направлениях южного фронта. Кроме того, продолжаются тяжелые бои у Бахмута.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

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По словам Ковалева, Силы обороны имели успех на направлениях Новоданиловка — Вербовое, Новоданиловка — Роботино, Новодаровка — Приютное. Там они закрепляются на достигнутых рубежах.

"Украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", — добавил он.

Трудные бои вблизи Бахмута

Также представитель Генштаба рассказал, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

"На направлениях Орехово-Василевка — Прасковьевка, Клещиевка — Андреевка продолжаются тяжелые бои без изменения положений", — сказал Ковалев.

Противник оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, однако несет колоссальные потери.

Напомним, в СМИ утверждают, что Украина начала использовать кассетные боеприпасы США на фронте. Их применили на юго-востоке страны, чтобы уничтожить укрепленные российские позиции, замедлившие летнее наступление Украины.