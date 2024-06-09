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Вечером в Никополе было слышно взрывы — в ОВА проинформировали о последствиях российской атаки

9 июня 2024 09:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Вечером 8 июня Россия нанесла удары по Никополю.
Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в очередной раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Для этого враг использовал дроны-камикадзе и артиллерию.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram в воскресенье, 9 июня.

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"Вечером враг еще раз атаковал Никопольщину — Покровскую громаду. И после ночного затишья снова возобновил террор района утром", — говорится в сообщении.

Россия атаковала Никополь 8-9 июня
Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА

По словам Лысака, россияне использовали беспилотники и артиллерию для ударов по Никополю и Мировской громаде. В результате атак повреждены коммунальное предприятие, пять частных домов, гараж и линия электропередач.

атаки на Никополь 8-9 июня
Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА

Последствия еще уточняются. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

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Скриншот поста Лысака

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты 429 раз ударили по гражданским на Запорожье.

Также мы писали, что в результате вражеского удара по Днепропетровщине погиб один человек, есть разрушение гражданских объектов.

Днепропетровская область
обстрелы
ракеты
война в Украине
дроны
Никополь

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