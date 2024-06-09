Вечером 8 июня Россия нанесла удары по Никополю.

Вечером в Никополе было слышно взрывы — в ОВА проинформировали о последствиях российской атаки
Российские войска в очередной раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Для этого враг использовал дроны-камикадзе и артиллерию.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram в воскресенье, 9 июня.
Обстрелы Никопольского района
"Вечером враг еще раз атаковал Никопольщину — Покровскую громаду. И после ночного затишья снова возобновил террор района утром", — говорится в сообщении.
По словам Лысака, россияне использовали беспилотники и артиллерию для ударов по Никополю и Мировской громаде. В результате атак повреждены коммунальное предприятие, пять частных домов, гараж и линия электропередач.
Последствия еще уточняются. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты 429 раз ударили по гражданским на Запорожье.
Также мы писали, что в результате вражеского удара по Днепропетровщине погиб один человек, есть разрушение гражданских объектов.
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