Вечером в Никопольском районе раздавались взрывы — поврежден газопровод и линия электропередач

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Российские войска вечером в понедельник, 25 марта, атаковали дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области. Также враг применял тяжелую артиллерию.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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"Вечером кафиры направили дрон-камикадзе на Марганецкую общину на Никопольщине. Позже — ударили по Красногригоревской", — говорится в сообщении.

Кроме того, россияне применили тяжелую артиллерию.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Также утром Никополь дважды находился под артобстрелом, в результате чего возник пожар.

Спасатели ведут пострадавшую. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Во время вражеской атаки были повреждены девять частных домов, газопровод и линия электропередач.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Известно о пострадавшей 91-летней женщине — она будет лечиться амбулаторно.

Скриншот поста Лысака

Напомним, 24 марта российские кафиры обстреливали Никополь из системы "Град". После этого враг начал избивать из тяжелой артиллерии по Марганецкому и Мировскому общинам.

Также мы писали, что из-за обстрела Днепропетровщины жители области оставались без света и тепла. В результате атаки была повреждена линия электропередач.