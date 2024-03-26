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Вечером в Никопольском районе раздавались взрывы — поврежден газопровод и линия электропередач

26 марта 2024 09:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Вечером в Никопольском районе раздавались взрывы — поврежден газопровод и линия электропередач
Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Сергей Лысак
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска вечером в понедельник, 25 марта, атаковали дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области. Также враг применял тяжелую артиллерию.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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"Вечером кафиры направили дрон-камикадзе на Марганецкую общину на Никопольщине. Позже — ударили по Красногригоревской", — говорится в сообщении.

Кроме того, россияне применили тяжелую артиллерию.

обстрел Никополя 25 марта
Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Также утром Никополь дважды находился под артобстрелом, в результате чего возник пожар.

обстрел Никополя 25 марта
Спасатели ведут пострадавшую. Фото: Telegram/Сергей Лысак
обстрел Никополя 25 марта
Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Во время вражеской атаки были повреждены девять частных домов, газопровод и линия электропередач.

Обстрел Никополя 25 марта
Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Сергей Лысак
обстрел Никополя 25 марта
Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Известно о пострадавшей 91-летней женщине — она будет лечиться амбулаторно.

Обстрел Никополя
Скриншот поста Лысака

Напомним, 24 марта российские кафиры обстреливали Никополь из системы "Град". После этого враг начал избивать из тяжелой артиллерии по Марганецкому и Мировскому общинам.

Также мы писали, что из-за обстрела Днепропетровщины жители области оставались без света и тепла. В результате атаки была повреждена линия электропередач.

беспилотники
Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
Никополь
война в Украине
атака

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