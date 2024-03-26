Вечером в Никопольском районе раздавались взрывы — поврежден газопровод и линия электропередач
Российские войска вечером в понедельник, 25 марта, атаковали дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области. Также враг применял тяжелую артиллерию.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Обстрелы Никополя 25 марта
"Вечером кафиры направили дрон-камикадзе на Марганецкую общину на Никопольщине. Позже — ударили по Красногригоревской", — говорится в сообщении.
Кроме того, россияне применили тяжелую артиллерию.
Также утром Никополь дважды находился под артобстрелом, в результате чего возник пожар.
Во время вражеской атаки были повреждены девять частных домов, газопровод и линия электропередач.
Известно о пострадавшей 91-летней женщине — она будет лечиться амбулаторно.
Напомним, 24 марта российские кафиры обстреливали Никополь из системы "Град". После этого враг начал избивать из тяжелой артиллерии по Марганецкому и Мировскому общинам.
Также мы писали, что из-за обстрела Днепропетровщины жители области оставались без света и тепла. В результате атаки была повреждена линия электропередач.
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