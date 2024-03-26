Увечері в Нікопольському районі лунали вибухи — пошкоджено газогін та лінію електропередач
Російські війська увечері в понеділок, 25 березня, атакували дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області. Також ворог застосовував важку артилерію.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак в Telegram.
Обстріли Нікополя 25 березня
"Ввечері окупанти спрямували дрон-камікадзе на Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Пізніше — вдарили по Червоногригорівській", — йдеться у повідомленні.
Крім того, росіяни застосували важку артилерію.
Також вранці Нікополь двічі був під артобстрілом, внаслідок чого виникла пожежа.
Під час ворожої атаки були пошкоджені дев'ять приватних будинків, газогін та лінія електропередач.
Відомо про постраждалу 91-річну жінку — вона лікуватиметься амбулаторно.
Нагадаємо, 24 березня російські окупанти обстрілювали Нікополь із системи "Град". Після цього ворог почав бити з важкої артилерії по Марганецькій та Мирівській громадах.
Також ми писали, що через обстріл Дніпропетровщини мешканці області залишалися без світла та тепла. Внаслідок атаки була пошкоджена лінія електропередач.
Читайте Новини.LIVE!