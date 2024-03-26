Увечері в Нікопольському районі лунали вибухи — пошкоджено газогін та лінію електропередач

Наслідки обстрілу. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Російські війська увечері в понеділок, 25 березня, атакували дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області. Також ворог застосовував важку артилерію.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак в Telegram.

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"Ввечері окупанти спрямували дрон-камікадзе на Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Пізніше — вдарили по Червоногригорівській", — йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни застосували важку артилерію.

Наслідки обстрілу. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Також вранці Нікополь двічі був під артобстрілом, внаслідок чого виникла пожежа.

Рятувальники ведуть постраждалу. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Наслідки обстрілу. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Під час ворожої атаки були пошкоджені дев'ять приватних будинків, газогін та лінія електропередач.

Наслідки обстрілу. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Наслідки обстрілу. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Відомо про постраждалу 91-річну жінку — вона лікуватиметься амбулаторно.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, 24 березня російські окупанти обстрілювали Нікополь із системи "Град". Після цього ворог почав бити з важкої артилерії по Марганецькій та Мирівській громадах.

Також ми писали, що через обстріл Дніпропетровщини мешканці області залишалися без світла та тепла. Внаслідок атаки була пошкоджена лінія електропередач.