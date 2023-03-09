Пятеро человек погибли в результате ракетного удара на Львовщине

Уже пять человек погибли в результате ракетного удара на Львовщине: разбор завалов продолжается
Сегодня ночью российские ракеты попали в жилые дома на Золочевщине, погибли по предварительной информации пять человек. Разбор завалов продолжается.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.
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9 марта около 04:00 в Золочевском районе в результате ракетного удара произошло разрушение двух частных жилых домов.
Во время проведения работ по разбору разрушенных конструкций домов спасателями обнаружено 5 погибших (3 мужчин и 2 женщины).
К проведению работ от ГСЧС привлечены 28 человек личного состава, 5 единиц спецтехники и кинологический расчет.
Как написал на своей странице в Фейсбуке городской голова Золочева Игорь Гриньков , количество погибших увеличилось до 5 человек.
"В результате ракетного удара погибли пять человек в селе Большая Ольшаница. Разрушены полностью два жилых дома. Работают спасатели" — добавил Гриньков.
Добавим, что мы раньше писали, что в Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне, и в момент ее падения люди находились у себя дома.
Кроме того, мы также писали, что известно о массированной ракетной атаке по Украине.