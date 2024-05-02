В 115 ОМБр отреагировали на обвинения в провале обороны Очеретиного

Военнослужащие 115 ОМБр. Фото иллюстративное: Facebook 115 ОШБр

Военнослужащие 115 отдельной механизированной бригады ВСУ отрицали заявление основателя DeepState Романа Погорелого об ответственности за "крах обороны в районе Очеретиного". Там утверждают, что ни один боец позиций не покидал и не убегал, а героически держал оборону.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы подразделения.

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"Обвинения со стороны Романа Погорелого неправдивы. Кто виноват или не виноват — устанавливает исключительно комиссия по результатам расследования", — заявила пресс-служба бригады.

Там отметили, что эту информацию подхватила роспропаганда, заявившая, что бойцы сбежали с позиций. Бригада объяснила, что заняла оборону от Очеретино до Керамика, где россияне ежедневно наносили по 20-30 ударов КАБами, обстреливали артиллерией, минометами, FPV-дронами, а также сбросами с химическим веществом. Атаки уничтожили определенное количество позиций вместе с личным составом.

"Тем не менее, все находившиеся на позициях бойцы 115 бригады ВСУ не убегали, вели бои с силой противника, которая превышала наши силы в 10-15 раз, защищая каждый метр украинской земли. Тем самым они предоставили возможность, удерживая врага, закрепиться бригаде на более выгодных позициях, на подступах к окрестностям населенного пункта Очеретино, защитить населенный пункт и дать возможность вступить в бой другой свежей бригаде, заменившей 115 ОМБр для дальнейшей защиты населенного пункта Очеретино", — отмечают военные.

Также бойцы объясняют, что российская армия, несмотря на потери, отправляла на штурм все новые силы.

"Если раньше враг применял штурмовые группы к пяти военнослужащим, то на нашем направлении в одной штурмовой группе использовал до 15 военнослужащих, а такие группы шли по двум или трем направлениям", — объясняют в пресс-службе подразделения.

Скриншот заявления 115 ОМБр

Напомним, британское издание The Telegraph ранее сообщало, что Россия захватила Очеретино из-за ошибки в ротации украинских войск.

В то же время, по словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, врагу удалось прорваться и закрепиться в части города.