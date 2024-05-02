В 115 ОМБр відреагували на звинувачення в провалі оборони Очеретиного

Військовослужбовці 115 ОМБр. Фото ілюстративне: Facebook 115 ОШБр

Військовослужбовці 115 окремої механізованої бригади ЗСУ заперечили заяву засновника DeepState Романа Погорілого про відповідальність за "крах оборони в районі Очеретиного". Там стверджують, що жоден боєць позицій не залишав і не тікав, а героїчно тримав оборону.

Про це йдеться в заяві пресслужби підрозділу.

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"Звинувачення з боку Романа Погорілого є неправдивими. Хто винен або не винен — встановлює виключно комісія за результатами розслідування", — заявила пресслужба бригади.

Там зазначили, що цю інформацію підхопила роспропаганда, яка заявила, що бійці втекли з позицій. Бригада пояснила, що зайняла оборону від Очеретиного до Кераміка, де росіяни щодня завдавали по 20-30 ударів КАБами, обстрілювали артилерією, мінометами, FPV-дронів, а також скидами з хімічною речовиною. Атаки знищили певну кількість позицій разом з особовим складом.

"Тим не менш, усі бійці 115 бригади ЗСУ, які були на позиціях, не тікали, вели бої з силою противника, яка перевищувала наші сили в 10-15 разів, захищаючи кожен метр української землі. Тим самим вони надали можливість, утримуючи ворога, закріпитись бригаді на більш вигідних позиціях, на підступах до околиць населеного пункту Очеретине, захистити населений пункт і дати змогу вступити в бій іншій свіжій бригаді, яка замінила 115 ОМБр для подальшого захисту населеного пункту Очеретине", — наголошують військові.

Також бійці пояснюють, що російська армія, попри втрати, відправляла на штурм все нові й нові сили.

"Якщо раніше ворог застосовував штурмові групи до п'яти військовослужбовців, то на нашому напрямку в одній штурмовій групі використовував до 15 військовослужбовців, а такі групи йшли по двох або трьох напрямках", — пояснюють в пресслужбі підрозділу.

Скриншот заяви 115 ОМБр

Нагадаємо, британське видання The Telegraph раніше повідомляло, що Росія захопила Очеретине через помилку у ротації українських військ.

Водночас за словами речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, ворогу вдалося прорватися та закріпитися в частині міста.