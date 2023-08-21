В армии РФ может появиться еще одно подразделение: в разведке Британии объяснили цель

Армия РФ. Фото: росСМИ

стало известно, что сейчас РФ расширяет военные структуры, о чем свидетельствует вероятное появление нового формирования — 18-я общевойсковая армия. Ее будут использовать для усиления на ключевых направлениях на юге Украины.

Об этом сообщает разведка Британии.

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Создание нового подразделения РФ

"Формирование, вероятно, будет объединением и усилением других подразделений, ныне действующих в Херсонской области, включая 22-й армейский корпус, который обычно составляет российский гарнизон в оккупированном Крыму", — говорится в сообщении.

Считают, что в состав 18 общевойсковой армии будут входить мобилизованные военнослужащие, которые будут вести оборону на юге Украины.

"Россия, вероятно, стремится высвободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях. Существует реальная возможность, что именно это привело к недавней передислокации воздушно-десантных войск из Херсона в Ореховский район, где ведутся ожесточенные бои", — рассказали в разведке.

Сообщение разведки. Фото: скриншот

Напомним, РФ не сможет добиться успеха в войне против Украины. К тому же нет такого веса в мире, как у Китая.

Также мы писали, что Силы обороны ведут успешные наступательные действия и наносят точные удары по противнику, который в свою очередь нервирует и деморализует россиян. В частности, в российском инфопространстве были разъярены ударом ВСУ по Керченскому мосту и призывали атаковать украинцев в ответ.