В армії РФ може з'явитися ще один підрозділ: у розвідці Британії пояснили мету

Армія РФ. Фото: росЗМІ

Стало відомо, що наразі РФ розширює військові структури, про що свідчить ймовірна поява нового формування — 18-та загальновійськова армія. Її використовуватимуть для посилення на ключових напрямках на півдні України.

Про це повідомляє розвідка Британії.

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"Формування, ймовірно, буде об’єднанням і посиленням інших підрозділів, які нині діють у Херсонській області, включно з 22-м армійським корпусом, який зазвичай становить російський гарнізон в окупованому Криму", — йдеться у повідомленні.

Вважають, що до складу 18-тої загальновійськової армії входитимуть мобілізовані військовослужбовці, які вестимуть оборону на півдні України.

"Росія, ймовірно, прагне вивільнити більш досвідчені підрозділи для ведення бойових дій на ключових напрямках. Існує реальна можливість, що саме це призвело до нещодавньої передислокації повітряно-десантних військ з Херсона до Оріхівського району, де точаться запеклі бої", — розповіли у розвідці.

Повідомлення розвідки. Фото: скриншот

Нагадаємо, РФ не зможе досягти успіху у війні проти України. До того ж не має такої ваги у світі, як у Китаю.

Також ми писали, що Сили оборони ведуть успішні наступальні дії і завдають точних ударів по противнику, що своєю чергою нервує та деморалізує росіян. Зокрема, у російському інфопросторі були розлючені ударом ЗСУ по Керченському мосту і закликали атакувати українців у відповідь.