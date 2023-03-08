В Авдеевке оккупанты обстреляли коксохимический завод, есть раненые

Обстрел Авдеевки

Утром 8 марта Авдеевский коксохимический завод, расположенный на территории, контролируемой русскими оккупационными войсками, был атакован. Согласно сообщению главы городской военной администрации, Виталия Барабаша, административное здание завода было обстреляно, а три человека получили ранения.

Об этом пишет Суспільне.

Обстрел завода

Барабаш сообщил, что на территории завода находится около 80 человек, которые скрываются в укрытиях. В результате обстрела ранены трое людей.

Примечательно, что в течение 7 марта российские оккупационные войска нанесли 20 авиаударов по населенным пунктам Покровского района. Всего в Донецкой области за сутки обстрелами повреждены 28 гражданских объектов.

Российская армия с начала года увеличила количество авиационных и ракетных обстрелов Авдеевки в Донецкой области.

Напомним, в пятницу, 24 февраля, российская армия произвела обстрел территории вблизи города Часов Яр Донецкой области. В результате вражеских атак есть раненый.