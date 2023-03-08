В Авдіївці окупанти обстріляли коксохімічний завод, є поранені
Вранці 8 березня Авдіївський коксохімічний завод, розташований на території, контрольованій російськими окупаційними військами, був атакований. Згідно з повідомленням голови міської військової адміністрації, Віталія Барабаша, адміністративна будівля заводу була обстріляна, а троє людей отримали поранення.
Про це пише Суспільне.
-
Ліхтарики, що працюють від солоної води, теплі речі та їжа: гуманітарна допомога від японців
-
ООН пропонує свої послуги як посередник для демілітаризації Запорізької АЕС
-
Брат загиблого військового "Да Вінчі" розповів, де та коли відбудеться прощання
-
У МЗС України висловили солідарність з грузинським народом на тлі протестів
-
Єврокомісія виділила Україні 180 млн євро на закупівлю сонячних панелей, — Шмигаль
-
Зігріють бійців в Бахмуті: в Одесі виготовили понад 300 окопних свічок
-
Столтенберг заявив, що рф може захопити Бахмут найближчими днями
-
У Маріуполі окупанти знесли будинок, у якому залишалося понад 100 тіл загиблих
-
Стало відомо, чи поїде хворий Данилко в тур у США
-
ООН вважає відео розстрілу українського військовополоненого справжнім
Обстріл заводу
Барабаш повідомив, що на території заводу перебувають близько 80 осіб, які ховаються у сховищах. Внаслідок обстрілу поранено трьох людей.
Примітно, що протягом 7 березня російські окупаційні війська завдали 20 авіаударів населеними пунктами Покровського району. Загалом у Донецькій області за добу обстрілом пошкоджено 28 цивільних об'єктів.
Російська армія з початку року збільшила кількість авіаційних та ракетних обстрілів Авдіївки на Донеччині.
Нагадаємо, у п'ятницю, 24 лютого, російська армія здійснила обстріл території поблизу міста Часів Яр Донецької області. Внаслідок ворожих атак є поранений.