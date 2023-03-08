В Авдіївці окупанти обстріляли коксохімічний завод, є поранені

Обстріл Авдіївки

Вранці 8 березня Авдіївський коксохімічний завод, розташований на території, контрольованій російськими окупаційними військами, був атакований. Згідно з повідомленням голови міської військової адміністрації, Віталія Барабаша, адміністративна будівля заводу була обстріляна, а троє людей отримали поранення.

Про це пише Суспільне.

Обстріл заводу

Барабаш повідомив, що на території заводу перебувають близько 80 осіб, які ховаються у сховищах. Внаслідок обстрілу поранено трьох людей.

Примітно, що протягом 7 березня російські окупаційні війська завдали 20 авіаударів населеними пунктами Покровського району. Загалом у Донецькій області за добу обстрілом пошкоджено 28 цивільних об'єктів.

Російська армія з початку року збільшила кількість авіаційних та ракетних обстрілів Авдіївки на Донеччині.

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 лютого, російська армія здійснила обстріл території поблизу міста Часів Яр Донецької області. Внаслідок ворожих атак є поранений.