В Азове показали эффектные кадры уничтожения российской пехоты

Оператор FPV-дрона уничтожает окупантов. Фото: скриншот

В "Азове" показали работу операторов FPV-дронов, уничтожающих российскую пехоту. Бойцы сообщили, что противник не оставляет попыток прорвать оборону у города Кременная.

Об этом сообщила пресс-служба полка "Азов" в Telegram во вторник, 23 апреля.

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"Попадать в личный состав — самое сложное. Но я воспринимаю это как вызов", — отметил оператор FPV-дронов из 12-й бригады "Азов".

В видеоматериале представлены поразительные моменты, когда дроны точно поражают вражескую пехоту в районе Тернов.

В "Азове" сообщили, что противник не прекращает штурмовые действия на Кременском направлении. Подразделения РУБпАК 12-й бригады "Азов" НГУ эффективно обезвреживают живую силу врага, препятствуя его продвижению.

Бойцы "Азова" заявили, что даже деревья и ландшафт не могут оградить врага от точных ударов азовских дронов, благодаря высокому профессионализму пилотов.

Напомним, что в "Азове" показали, как FPV-дронами уничтожают вражескую технику ночью.

Ранее мы писали, что пограничники уничтожили позиции оккупантов в Серебрянском лесу.