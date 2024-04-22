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Прикордонники знищили позиції окупантів в Серебрянському лісі — відео

22 квітня 2024 19:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Прикордонники знищили позиції окупантів в Серебрянському лісі — відео
Знищення російських позицій. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Захисники продовжують ліквідовувати ворога та його техніку на українських територіях. Так, прикордонники знищили ворожі позиції у Луганській області.

Відповідні кадри оприлюднила пресслужба ДПСУ в Telegram у понеділок, 22 квітня.

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Знищення російських позицій

Українські бійці за допомогою ударних безпілотників "Вампір" знищили позиції окупантів в Серебрянському лісі, що в Луганській області.

На відео видно, як дрони скидають боєприпаси на російських військових, після чого лунає вибух і в небо здіймається дим.

Що відомо про БпЛА "Вампір"

"Вампір" — це великий ударний гексакоптер (дрон з шістьма моторами) українського виробництва. Безпілотник оснащений тепловізором, тому виходить на "полювання" вночі.

Дрон Вампір
Українські військові з дроном "Вампір". Фото: Укрінформ
Дрон Вампір
Українські військові з дроном "Вампір". Фото: Укрінформ

Він значно відрізняється від інших БпЛА, які використовують військові, оскільки важить майже 50 кг. Дрон може нести достатньо велику кількість боєкомплекту і це дає змогу знищувати ворожі укріплення.

Дрон Вампір
Дрон "Вампір". Фото: Укрінформ

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової знищили три гармати, міномет, РЕБ та піхоту окупантів за допомогою ударних дронів.

Також ми писали, що військові Сил спеціальних операцій знищили склад боєкомплекту російських загарбників. Також вони ліквідували живу силу ворога на південному напрямку.

безпілотники
Луганська область
обстріли
окупанти
війна в Україні

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