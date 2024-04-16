В Азові показали, як FPV-дронами знищують ворожу техніку вночі

Знищення російської техніки. Фото: скриншот з відео

Військові 12-ї бригади "Азов" за допомогою FPV-дронів ефектно нищать ворожу техніку. Так, на Кремінному напрямку бійці знищили російські танки, БМП та гармати.

Про це повідомила пресслужба "Азову" у вівторок, 16 квітня, та показала відповідне відео.

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Знищення російської техніки

Військові розповіли, що ворог не припиняє штурмові дії на Кремінському напрямку ні вдень, ні вночі. Проте дрони наших захисників уміло знищують російські танки, БМП та гармати.

"На відео — оператори РУБпАК 12-ї бригади "Азов" знищують окупантів разом із технікою", — йдеться у повідомленні.

Також в "Азові" закликали українців долучитися до збору "Вартові мороку", аби придбати більше нічних дронів. Задонатити можна за посиланням.

Нагадаємо, днями на Херсонщині прикордонники знищили низку одиниць військової техніки, польові пункти боєпостачання та кілька укриттів окупантів. Впоратися із завданням військовим допомагали ударні дрони українського виробництва "Баба Яга".

Крім того, військові спеціального підрозділу Головного управління розвідки майстерно знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". Це сталося 14 квітня, коли російські зенітники якраз святкували День військ протиповітряної оборони РФ.

Додамо, у СтратКомі показали, як військові з HIMARS знищили російський "Бук".