В Азове показали ночные кадры ликвидации российской пехоты на Кременском направлении
Бойцы "Азова" продолжают эффектно уничтожать российских оккупантов и вражескую технику для ведения войны. Они показали ночные кадры ликвидации вражеской пехоты на Кременском направлении.
Видео работы операторов ударных БпЛА 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ опубликовали в Telegram.
Ликвидация российской пехоты
Бойцы отметили, что били по врагу вблизи Тернов Донецкой области.
"Ночные кадры ликвидации вражеской пехоты операторами ударных БПЛА 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ на Кременском направлении", — говорится в сообщении.
Напомним, начались 766 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. Оккупанты не прекращают обстрелы, а бойцы ВСУ — наносят профессиональные удары по врагу.
Также в Харьковской области пограничники Гвардии наступления нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов. Как следствие — противник понес потери в вооружении и живой силе.
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