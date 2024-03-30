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В Азове показали ночные кадры ликвидации российской пехоты на Кременском направлении

30 марта 2024 08:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Азове показали ночные кадры ликвидации российской пехоты на Кременском направлении
Удар по российской пехоте на Кременском направлении. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бойцы "Азова" продолжают эффектно уничтожать российских оккупантов и вражескую технику для ведения войны. Они показали ночные кадры ликвидации вражеской пехоты на Кременском направлении.

Видео работы операторов ударных БпЛА 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ опубликовали в Telegram.

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Бойцы отметили, что били по врагу вблизи Тернов Донецкой области.

"Ночные кадры ликвидации вражеской пехоты операторами ударных БПЛА 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ на Кременском направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, начались 766 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. Оккупанты не прекращают обстрелы, а бойцы ВСУ — наносят профессиональные удары по врагу.

Также в Харьковской области пограничники Гвардии наступления нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов. Как следствие — противник понес потери в вооружении и живой силе.

война
украинцы
Нацгвардия
Украина
Донецкая область
оккупанты
полк "Азов"

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