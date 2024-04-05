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В Азове показали охоту ночных FPV на оккупантов в Донецкой области

5 апреля 2024 14:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Азове показали охоту ночных FPV на оккупантов в Донецкой области
Уничтоженный танк российских оккупантов. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Они показали охоту ночных FPV-дронов на захватчиков вблизи Тернов.

Видео опубликовала 12-я бригада специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины в Telegram в пятницу, 5 апреля.

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В "Азове" отметили, что оккупанты пытаются наладить передвижение и логистику на Кременском направлении в темное время суток.

"Операторы РУБпАК 12-й бригады "Азов" уничтожают технику и пехоту россиян во время ночных ротаций", — говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области вблизи населенного пункта Терны военные полка "Азов" уничтожили очередную российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Редкая вражеская установка как раз шла на обстрел позиций Вооруженных сил на Кременском направлении.

Также бойцы николаевской морской пехоты продолжают метко отрабатывать по позициям врага. Так, морпехи на видео показали, как уничтожают склады и живую силу россиян.

ВСУ
россияне
Украина
Донецкая область
оккупанты
полк "Азов"
дроны

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